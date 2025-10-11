Angelina Jolie contro Brad Pitt | a Château Miraval troppo dolore per lei e i figli

L'attrice ha rivelato, nei documenti legali contro l'ex compagno, di non essere più tornata in quella tenuta dopo il divorzio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Angelina Jolie contro Brad Pitt: a Château Miraval "troppo dolore" per lei e i figli

