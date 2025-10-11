Andretti | La Ferrari ritornerà ma ho perso la fiducia in Vasseur

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggenda dei motori racconta la sua carriera al Festival dello Sport, poi strizza l'occhio a Leclerc: "Tifo molto per lui, se davvero un giorno volesse cambiare squadra io alla Cadillac lo prenderei subito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

andretti la ferrari ritorner224 ma ho perso la fiducia in vasseur

© Gazzetta.it - Andretti: "La Ferrari ritornerà, ma ho perso la fiducia in Vasseur"

In questa notizia si parla di: andretti - ferrari

A spasso nel tempo: Ferrari tra Hamilton e... Andretti - ha chiuso il 2024 con il miglior tempo di Charles Leclerc di Abu Dhabi e si è catapultata nel futuro ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Andretti: "Ferrari, peccato perdere Sainz. Antonelli in Mercedes? Una gioia per l’Italia" - Dalla Formula 1, che nel 1978 lo ha portato al successo mondiale con la vittoria di un titolo iridato, alla NASCAR, passando per il Gran Turismo, la ... Segnala gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Andretti Ferrari Ritorner224 Ho