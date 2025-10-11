Andretti | La Ferrari ritornerà ma ho perso la fiducia in Vasseur

La leggenda dei motori racconta la sua carriera al Festival dello Sport, poi strizza l'occhio a Leclerc: "Tifo molto per lui, se davvero un giorno volesse cambiare squadra io alla Cadillac lo prenderei subito". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andretti: "La Ferrari ritornerà, ma ho perso la fiducia in Vasseur"

