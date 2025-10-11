Andretti alle McLaren | Piastri e Norris occhio a Verstappen!

Il campione di F1, ospite al Festival di Trento è pronto a tornare nella classe regina del motorsport come consulente Cadillac. Intanto lancia un messaggio ai due piloti della McLaren: "Attenti a Verstappen". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Andretti alle McLaren: “Piastri e Norris, occhio a Verstappen!”

In questa notizia si parla di: andretti - mclaren

#AlmanaccoF1D - POLE DI BRUNO, AGURI KMAG! Tre piloti nati in questo giorno: José-Froilàn Gonzalez, primo vincitore in F1 per la Ferrari, Michael Andretti, una stagione in F1 con un podio a Monza con la McLaren, e il buon Kevin Magnussen, che come - facebook.com Vai su Facebook

Piastri-Norris, Herbert: “Non penso che si mandino a muro. Ma se c’è uno che può farlo, è Oscar” - Secondo Johnny Herbert, malgrado Lando Norris abbia alzato il livello di agonismo, Oscar Piastri ha la spietatezza per mandarlo a muro ... Segnala formulapassion.it

È l’italiano Stella il segreto della McLaren, ma ora la rivalità Norris-Piastri può diventare un boomerang (Times) - Norris e Piastri sono stati la forza della McLaren che ha vinto il titolo costruttori di F1 ma possono essere anche la sua rovina ... ilnapolista.it scrive