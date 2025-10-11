Andretti alle McLaren | Piastri e Norris occhio a Verstappen!

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione di F1, ospite al Festival di Trento è pronto a tornare nella classe regina del motorsport come consulente Cadillac. Intanto lancia un messaggio ai due piloti della McLaren: "Attenti a Verstappen". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

