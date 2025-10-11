Andrea Sempio l’annuncio in diretta a Quarto Grado | Ho preso una decisione

News tv. “Ho preso una decisione”. Andrea Sempio, arriva l’annuncio in diretta – Le recenti affermazioni di Andrea Sempio durante la trasmissione Quarto Grado hanno riportato l’attenzione pubblica su una questione fondamentale del suo percorso giudiziario: il rapporto professionale e umano con il suo difensore, l’avvocato Massimo Lovati. Nel corso della puntata, Sempio ha dichiarato: “Rifletto qualche giorno sull’incarico a Lovati, ma al momento è ancora il mio avvocato”, introducendo così un elemento di incertezza e lasciando intravedere una fase di valutazione profonda rispetto alla prosecuzione del mandato legale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

