Andrea Sempio faccia a faccia con Lovati dopo le sparate da Corona su Garlasco Parla l’avvocato a rischio licenziamento | Non lascio | gli ho fatto una promessa

Andrea Sempio si prenderà ancora qualche giorno per decidere se farsi assistere ancora da Massimo Lovati. L'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi potrebbe licenziare l'avvocato finito nella bufera per le sue parole in libertà a Fabrizio Corona a Falsissimo. Parole di cui Lovati si era in parte pentito, Per difendersi, aveva spiegato che in realtà aveva bevuto e in fondo pensava di partecipare al provino per una fiction. N La scelta coinvolgerà anche i familiari, che fin dall'inizio hanno gestito insieme a lui la strategia difensiva. Il faccia a faccia tra la famiglia Sempio e Lovati. Lo scorso venerdì 10 ottobre il faccia a faccia tra Sempio e Lovati, che lo assiste insieme alla collega Angela Taccia, amica storica dell'indagato.