Andrea Giambruno torna in tv ma non è propriamente una buona notizia | ora si deve accontentare!
Dopo due anni lontano dagli schermi e le polemiche che lo avevano travolto, Andrea Giambruno è pronto a tornare in video. L’ex volto di Diario del Giorno condurrà Studio Aperto, ma il nuovo incarico rappresenta un passo indietro rispetto al passato. Scopriamo di seguito ogni dettaglio! Leggi anche: Andrea Giambruno tenta di riconquistare Giorgia Meloni con un gesto alquanto bizzarro: i fatti Andrea Giambruno torna davanti alle telecamere. Dopo un lungo periodo di silenzio e la tempesta mediatica seguita ai fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia, il giornalista si prepara a riapparire in televisione. 🔗 Leggi su Donnapop.it
