Andrea Carnevale chi è l’ex marito di Paola Perego | Purtroppo abbiamo vissuto l’inferno

Dalla squalifica per doping, dalla quale accusa fu poi assolto, fino all’arresto con l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina e poi assolto. Dopo la fine del matrimonio con la conduttrice Paola Perego, dal quale ha avuto due figli, oggi Andrea Carnevale vive a Udine con la sua nuova compagna Beatrice con la quale ha avuto un’altra figlia, Arianna. La loro relazione è stata segnata anche da momenti difficili e si è conclusa con il divorzio. Nonostante la separazione, Andrea Carnevale e Paola Perego hanno mantenuto un rapporto di rispetto reciproco, in particolare per il bene dei figli. Giulia e Riccardo sono cresciuti lontani dai riflettori, anche se inevitabilmente il cognome e la notorietà dei genitori hanno attirato un certo interesse pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

