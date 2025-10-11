Andrea Carnevale a Verissimo | una ferita che chiede giustizia

Oggi, sabato 11 ottobre 2025, Andrea Carnevale torna in televisione per aprire una ferita che non si è mai rimarginata: l’omicidio di sua madre per mano del padre. Un dolore che resta, che scava, e che chiede ascolto. A Verissimo il suo racconto diventa memoria, monito e richiesta di responsabilità condivisa. Un racconto che pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Andrea Carnevale a Verissimo: una ferita che chiede giustizia

Andrea Carnevale a Verissimo, chi è: i problemi con il padre, le accuse di doping e spaccio, il divorzio da Paola Perego, la carriera da calciatore - Dalla vita privata al matrimonio finito con la sua ex moglie, Paola Perego, fino al processo per doping e all’inchiesta per spaccio di cocaina – da ... Riporta ilmessaggero.it

Andrea Carnevale: «Denunciai mio padre, ma dissero "senza sangue non possiamo fare nulla". Quando uccise mamma portai loro i resti del suo cervello» - Andrea Carnevale, simbolo indiscusso del Napoli campione con Maradona, racconta una vita segnata da successi e drammi. Si legge su msn.com