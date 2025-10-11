Ancora proteste a Roma contro il Grande raccordo anulare delle bici

Il progetto del Grande raccordo anulare delle biciclette di Roma divide e scontenta i quartieri dove le piste ciclabili sono in costruzione, tra parcheggi sacrificati, alternative trascurate e residenti inascoltati. I cittadini che abitano vicino alle arterie ad alto scorrimento nei quadranti ovest e nord della Capitale sono sul piede di guerra.

Residenti di via Guido Reni in protesta contro il tracciato del Grab - Protesta dei residenti di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio a Roma, contro il progetto del Grab, il Grande raccordo anulare delle bici, che prevede il passaggio del percorso ciclabile lungo la ...

Roma, la nuova ciclabile di via Guido Reni: i residenti usano le auto per bloccare il cantiere. «Qui servono posteggi» - Galeotta a quanto pare è stata la partita della Roma con il Lille di settimana scorsa allo stadio Olimpico e poi si è replicato sabato con quella della Lazio.