Netanyahu "il nuovo Hitler, Meloni la sua "complice" con chiari riferimenti storici in corteo, all'insegna del "Blocchiamo tutto". Milano, Torino, Firenze, Bologna non si ferma la mobilitazione dei pro-Pal, della Global Sumud Flotilla e di alcune sigle sindacali e della sinistra. Dal 29 settembre al 5 ottobre sono state 330 le manifestazioni sul territorio nazionale, per la gran parte a sostegno della causa palestinese e contro Israele, con annesse critiche al governo italiano. In quella settimana Gaza veniva ancora bombardata. Ma l'accordo del 9 ottobre, con la fine delle ostilità e la speranza di una pace duratura, evidentemente non è bastato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace