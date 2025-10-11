Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace
Netanyahu "il nuovo Hitler, Meloni la sua "complice" con chiari riferimenti storici in corteo, all'insegna del "Blocchiamo tutto". Milano, Torino, Firenze, Bologna non si ferma la mobilitazione dei pro-Pal, della Global Sumud Flotilla e di alcune sigle sindacali e della sinistra. Dal 29 settembre al 5 ottobre sono state 330 le manifestazioni sul territorio nazionale, per la gran parte a sostegno della causa palestinese e contro Israele, con annesse critiche al governo italiano. In quella settimana Gaza veniva ancora bombardata. Ma l'accordo del 9 ottobre, con la fine delle ostilità e la speranza di una pace duratura, evidentemente non è bastato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: cortei - nonostante
In #Marocco da oltre dieci giorni scendono in strada migliaia di under 28 per chiedere le dimissioni del governo, nonostante morti e arresti nei cortei - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale nonostante lo stop del Garante. Cortei e disagi in tantissime città. Landini: "Meloni ha mai scioperato in vita sua?". Salvini: "Le sanzioni le paghi lui". VIDEO | FOTO #scioperogenerale - X Vai su X
Corteo Pro Pal a Torino, "Vittoria della resistenza" - Un migliaio di persone si è ritrovato questo pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per una manifestazione che unisce la vicinanza alla Palestina alla solidarietà agli attivisti colpiti da misure ca ... rainews.it scrive
Pro-Pal in corteo nonostante i divieti: scontri e idranti in piazza a Bologna. Fermato un manifestante - Scontri in via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ... Come scrive msn.com