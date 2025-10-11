Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace

Tgcom24.mediaset.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netanyahu "il nuovo Hitler, Meloni la sua "complice" con chiari riferimenti storici in corteo, all'insegna del "Blocchiamo tutto". Milano, Torino, Firenze, Bologna non si ferma la mobilitazione dei pro-Pal, della Global Sumud Flotilla e di alcune sigle sindacali e della sinistra. Dal 29 settembre al 5 ottobre sono state 330 le manifestazioni sul territorio nazionale, per la gran parte a sostegno della causa palestinese e contro Israele, con annesse critiche al governo italiano. In quella settimana Gaza veniva ancora bombardata. Ma l'accordo del 9 ottobre, con la fine delle ostilità e la speranza di una pace duratura, evidentemente non è bastato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ancora cortei pro pal nonostante la pace

© Tgcom24.mediaset.it - Ancora cortei pro-Pal nonostante la pace

In questa notizia si parla di: cortei - nonostante

cortei pro pal nonostanteCorteo Pro Pal a Torino, "Vittoria della resistenza" - Un migliaio di persone si è ritrovato questo pomeriggio in piazza Castello, a Torino, per una manifestazione che unisce la vicinanza alla Palestina alla solidarietà agli attivisti colpiti da misure ca ... rainews.it scrive

cortei pro pal nonostantePro-Pal in corteo nonostante i divieti: scontri e idranti in piazza a Bologna. Fermato un manifestante - Scontri in via Rizzoli, poco fuori Piazza Maggiore a Bologna tra i manifestanti e le forze dell’ordine che hanno usato anche gli idranti per disperdere i giovani accorsi per celebrare il 7 ottobre in ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cortei Pro Pal Nonostante