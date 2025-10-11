Quella di domani per l’ Ancona sarà la seconda sfida a un’attesa big del girone: la prima con l’Ostiamare non è andata bene ai dorici, i quali però, adesso, a un mese circa dall’inizio del campionato, si trovano secondi in classifica con 15 punti conquistati in cinque successi consecutivi. Che sarebbero sei, se si considera anche l’incontro di Coppa vinto mercoledì a Fossombrone. Domani, però, è di nuovo campionato, e la sfida di Chieti, con tifoseria al seguito, rappresenta indubbiamente un primo crocevia di questo campionato, quello che non poteva essere la gara d’esordio contro la formazione di De Rossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, ecco il test Chieti. E’ un esame di maturità