Ampliamento del parcheggio bus di piazzale Rosselli Zicari Dc | Amministrazione obbligata a trovare una soluzione
Il consiglio comunale approva atto di indirizzo che obbliga l'amministrazione a trovare una soluzione per la pericolosissima sosta degli autobus in strada, davanti alle Poste centrali e alla Questura di Agrigento. A renderlo noto è il presidente della sesta commissione consiliare Roberta Zicari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: ampliamento - parcheggio
Malpensata, inaugurato l’ampliamento del parco Olmi al posto del vecchio parcheggio
Nuova area verde e parcheggio da 27 posti: ok all'ampliamento del parco di villa Bonomo
Via libera all'ampliamento del cimitero comunale e al nuovo parcheggio di scambio
Francavilla Fontana: via libera all’ampliamento del cimitero comunale e al nuovo parcheggio di scambio - https://lostrillonenews.it/2025/10/02/francavilla-fontana-via-libera-allampliamento-del-cimitero-comunale-e-al-nuovo-parcheggio-di-scambio/… - X Vai su X
Approvato il progetto per l'ampliamento e la riorganizzazione dei parcheggi a Ventimiglia Alta in zona Funtanin. Verrà realizzato anche un camminamento pedonale panoramico che dalla statua del Corsaro Nero raggiungerà il Forte dell'Annunziata, offrend Vai su Facebook
Al via l'ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio - Mercoledì 10 luglio è prevista la firma del Protocollo d’Intesa per la realizzazione degli interventi necessari all’ampliamento della Città Giudiziaria di Piazzale Clodio. Da rainews.it
Piazzale Clodio senza auto, Gualtieri punta a un parcheggio sotterraneo - È questa la carta che vuole giocare l’amministrazione cittadina nella complicata partita che è destinata, invece, a sottrarre delle ... Si legge su romatoday.it