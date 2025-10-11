Ampliamento del parcheggio bus di piazzale Rosselli Zicari Dc | Amministrazione obbligata a trovare una soluzione

Agrigentonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio comunale approva atto di indirizzo che obbliga l'amministrazione a trovare una soluzione per la pericolosissima sosta degli autobus in strada, davanti alle Poste centrali e alla Questura di Agrigento. A renderlo noto è il presidente della sesta commissione consiliare Roberta Zicari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

