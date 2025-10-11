AMICI TERZA PUNTATA | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO GIUDICATE DA OSPITI ILLUSTRI

Bubinoblog | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent campione di ascolti “ Amici “. E se a giudicare la gara di canto in studio c’è l’amatissimo e straordinario cantautore e musicista Gigi D’Alessio, a giudicare la gara di ballo interviene l’étoile della scala di Milano, eccellenza della danza nel mondo Oriella Dorella. Sul palco due superospiti: i cantautori Fabrizio Moro, che presenta in anteprima ad Amici il brano “Non ho paura di niente” e Achille Lauro con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”. In puntata la sfida di ballo di Anna giudicata dalla coreografa Maura Paparo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

amici terza puntata nuove sfide di canto e ballo giudicate da ospiti illustri

© Bubinoblog - AMICI, TERZA PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO GIUDICATE DA OSPITI ILLUSTRI

In questa notizia si parla di: amici - terza

Amici 24, vendite flop: finalisti battuti da Luk3, eliminato alla terza puntata del serale

Amici 25, anticipazioni terza puntata: Achille Lauro tra gli ospiti

Amici 25, anticipazioni terza puntata del 12 ottobre: Achille Lauro tra gli ospiti, giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella

amici terza puntata nuoveAmici 25, anticipazioni terza puntata del 12 ottobre: Achille Lauro tra gli ospiti, giudici Gigi D’Alessio e Oriella Dorella - Amici 25: anticipazioni terza puntata domenica 12 ottobre alle 14. Secondo atomheartmagazine.com

amici terza puntata nuoveAmici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 12 ottobre: nuove sfide, Achille Lauro tra gli ospiti in studio - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 12 ottobre 2025 su Canale 5. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amici Terza Puntata Nuove