Domenica 12 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5, Maria De Filippi conduce una nuova puntata del talent campione di ascolti “ Amici “. E se a giudicare la gara di canto in studio c’è l’amatissimo e straordinario cantautore e musicista Gigi D’Alessio, a giudicare la gara di ballo interviene l’étoile della scala di Milano, eccellenza della danza nel mondo Oriella Dorella. Sul palco due superospiti: i cantautori Fabrizio Moro, che presenta in anteprima ad Amici il brano “Non ho paura di niente” e Achille Lauro con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”. In puntata la sfida di ballo di Anna giudicata dalla coreografa Maura Paparo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI, TERZA PUNTATA: NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO GIUDICATE DA OSPITI ILLUSTRI