Amici perché Raimondo Todaro ha abbandonato | le sue rivelazioni

Raimondo Todaro è tornato a parlare del suo addio ad Amici, lasciando intendere qualcosa di importante dietro la sua decisione. L’ex insegnante di danza latina, ospite nel programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo su Rai Uno, si è raccontato a cuore aperto, affrontando temi delicati come la separazione da Francesca Tocca, le difficoltà familiari e i problemi di salute. Ma sono soprattutto le sue parole su Amici di Maria De Filippi ad aver attirato l’attenzione dei fan. Le parole di Raimondo Todaro su Amici di Maria De Filippi. “ Ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo. Ho dato tutto quello che potevo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

