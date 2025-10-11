Amici perché Raimondo Todaro ha abbandonato | le sue rivelazioni
Raimondo Todaro è tornato a parlare del suo addio ad Amici, lasciando intendere qualcosa di importante dietro la sua decisione. L’ex insegnante di danza latina, ospite nel programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo su Rai Uno, si è raccontato a cuore aperto, affrontando temi delicati come la separazione da Francesca Tocca, le difficoltà familiari e i problemi di salute. Ma sono soprattutto le sue parole su Amici di Maria De Filippi ad aver attirato l’attenzione dei fan. Le parole di Raimondo Todaro su Amici di Maria De Filippi. “ Ho fatto tre anni da Maria e sono stato benissimo. Ho dato tutto quello che potevo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: amici - perch
Amici Cari Correte in libreria perché il Libro scritto da Pino Dellasega sul Mitico Francesco Nones è USCITO Prima che vada a ruba e dovrete aspettare la RiStampa approfittatene Sarà meraviglioso con tante storie inedite raccontate da Amici , Colleghi ,Cono - facebook.com Vai su Facebook
Raimondo Todaro, frecciata sull’addio ad Amici di Maria De Filippi: "Ho dato quello che potevo, se mi volete sono così" - Il ballerino si racconta tra scelte difficili, paure e una ferita che non si rimargina. Secondo libero.it
Raimondo Todaro a Ciao Maschio: "Il mio fallimento più grande non avere una famiglia unita". Gli ospiti di Nunzia de Girolamo - Il mio più grande dispiacere resta quello di non aver potuto dare a mia figlia una famiglia unita: per ... Come scrive corrieredellumbria.it