Nei giorni in cui si iniziano a definire le candidature per l' Ambrogino d'Oro, il principale e più prestigioso premio assegnato dal Comune di Milano ai suoi cittadini illustri, non sorprendentemente c'è chi avanza l'ipotesi di assegnarlo alla Flotilla. Tanto meno sorprende che ad avanzare questa proposta sia la sinistra cittadina, capitanata da Pd e Avs, secondo i quali il premio andrebbe a Margherita Cioppi, attivista milanese della spedizione fallita, a nome di tutta la Flotilla. A candidarla sarebbero Carlo Monguzzi, eletto con i Verdi, e la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni, che hanno scritto alla presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ambrogino d'Oro, ora Pd e Avs lo vogliono assegnare alla Flotilla per "meriti etici"