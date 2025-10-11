Ambrogino d' Oro ora Pd e Avs lo vogliono assegnare alla Flotilla per meriti etici
Nei giorni in cui si iniziano a definire le candidature per l' Ambrogino d'Oro, il principale e più prestigioso premio assegnato dal Comune di Milano ai suoi cittadini illustri, non sorprendentemente c'è chi avanza l'ipotesi di assegnarlo alla Flotilla. Tanto meno sorprende che ad avanzare questa proposta sia la sinistra cittadina, capitanata da Pd e Avs, secondo i quali il premio andrebbe a Margherita Cioppi, attivista milanese della spedizione fallita, a nome di tutta la Flotilla. A candidarla sarebbero Carlo Monguzzi, eletto con i Verdi, e la capogruppo del Pd Beatrice Uguccioni, che hanno scritto alla presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ambrogino - vogliono
PUNTO DI LANCIO GIOVEDI' ORE 22:00 Punto di Lancio è il contest dedicato a cantanti, band e musicisti emergenti che hanno un brano inedito e vogliono farlo conoscere davvero. Se hai una canzone originale, questo è il posto giusto per lanciarla e metterti - facebook.com Vai su Facebook
Ambrogino d'Oro, ora Pd e Avs lo vogliono assegnare alla Flotilla per "meriti etici" - La politicizzazione dell'Ambrogino d'Oro continua e dopo la mancata assegnazione al poliziotto Christian De Marco c'è chi propone la candidatura della Flotilla ... msn.com scrive
Meghnagi rinuncia all'Ambrogino per togliere dall'imbarazzo il Pd - Il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi ringrazia chi lo ha candidato all'Ambrogino d'Oro, ossia ... Scrive ilgiornale.it