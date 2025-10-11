Ambrogini d’Oro | chi candida chi E c’è persino chi propone un pezzo di stadio o Gerry Cardinale

Milano, 11 ottobre 2025 – I Verdi “salgono“ sulla Global Sumud Flotilla e candidano i militanti milanesi Pro Pal che hanno partecipato alla missione navale verso Gaza all’Ambrogino d’oro edizione 2025. La formula esatta per la candidatura è ancora allo studio, ma sembra certo che la flottiglia entrerà nella rosa per le Civiche benemerenze che come ogni anno saranno consegnate il prossimo 7 dicembre, nel giorno del Santo Patrono, al Teatro Dal Verme dal sindaco Giuseppe Sala e dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. La scadenza per presentare le candidature – in palio 35 riconoscimenti: 15 medaglie d’oro, 10 attestati di civica benemerenza – è fissata alle 12 del prossimo 15 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

