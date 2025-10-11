Amanda Lecciso e Maxime del Grande Fratello silenzio rotto | cosa sta succedendo dopo l’addio a Iago Garcia

Dopo settimane di pettegolezzi e supposizioni, Amanda Lecciso e Maxime Mbanda hanno deciso di rompere il silenzio. Le voci su un loro presunto flirt erano esplose dopo la pubblicazione di alcuni post congiunti sui social, che li ritraevano sorridenti e complici durante una vacanza in Puglia. Bastate poche immagini per scatenare i fan del Grande Fratello, convinti che tra i due ex concorrenti fosse nata una nuova storia d’amore. Le indiscrezioni sono cresciute di giorno in giorno, alimentate anche dal recente addio tra Amanda e l’attore Iago Garcia, conosciuto proprio durante la stessa edizione del reality di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

