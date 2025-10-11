amal clooney in total pink con paillettes conquista londra

Quando c’è lei sul red carpet, anche suo marito George deve lasciarle la scena: Amal Clooney è una delle donne più ammirate del mondo, e anche nel suo ultimo impegno londinese ha sfoderato un look da manuale. Arrivata nella capitale britannica per l’anteprima del film Jay Kelly, l’avvocata per i diritti umani ha stupito tutti con uno scintillante outfit total pink. L’abito rosa di Amal Clooney a Londra. George e Amal Clooney hanno concesso il bis: dopo aver brillato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso mese, hanno conquistato anche Londra con la loro eleganza senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

