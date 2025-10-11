Amal Clooney in total pink con paillettes conquista Londra
Quando c’è lei sul red carpet, anche suo marito George deve lasciarle la scena: Amal Clooney è una delle donne più ammirate del mondo, e anche nel suo ultimo impegno londinese ha sfoderato un look da manuale. Arrivata nella capitale britannica per l’anteprima del film Jay Kelly, l’avvocata per i diritti umani ha stupito tutti con uno scintillante outfit total pink. L’abito rosa di Amal Clooney a Londra. George e Amal Clooney hanno concesso il bis: dopo aver brillato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso mese, hanno conquistato anche Londra con la loro eleganza senza tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: amal - clooney
George Clooney e Amal, la cena sul lago di Como e l'abito che fa impazzire tutti (anche per il prezzo)
I 16 ospiti vip che vivranno il Lago di Como con George e Amal Clooney: oggi l’arrivo a Malpensa
George e Amal Clooney e i 16 ospiti milionari sul Lago di Como senza 'protezione', la novità
Come replicare e a chi si adatta il nuovo “power cut” di Amal Clooney, con piega “a bolla” e riflessi color mandorla. - facebook.com Vai su Facebook
L'hairstylist di fiducia dei Clooney ha mostrato su Instagram il power cut di Amal. Si tratta del suo hair look più corto degli ultimi anni e i riflessi color mandorla tostata sono il dettaglio di classe irrinunciabile - X Vai su X
Amal Clooney, in total pink con paillettes conquista Londra - Per la presentazione londinese di “Jay Kelly”, Amal Clooney ha sfilato sul red carpet con un bellissimo abito rosa ... Secondo dilei.it
Amal Clooney al Festival di Venezia 2025 cattura i flash con l'abito croccante ciclamino dal maxi strascico balloon - Amal Clooney al Festival di Venezia 2025 con il look più scenografico per il red carpet del film Jay Kelly di George Amal Clooney torna sul red carpet del Festival di Venezia 2025 con il suo stile ... Si legge su vogue.it