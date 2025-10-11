Non ha mai nascosto la sua passione, Amadeus. Ora ha svelato a tutti come è nata tempo fa . Tantissimi successi e una carriera trentennale in televisione nella quale Amadeus è sempre stato accompagnato da una grande passione più volte ribadita in molti dei programmi che ha condotto sulle reti Rai, Mediaset e ora sul. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Amadeus ha svelato la motivazione della sua più grande passione, non riesce a resistere