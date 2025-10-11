Altro terremoto politico in Giappone | perché il Deep State nipponico ha scaricato Takaichi

Non c’è pace per il Giappone. Quando sembrava ormai quasi certo che il nuovo primo ministro del Paese potesse diventare Sanae Takaichi, fresca presidente del Partito Liberal Democratico (Ldp), ecco il clamoroso colpo di scena: il partito Komeito, storico partner politico del Ldp, si è sfilato dalla coalizione di governo. “Stiamo smantellando l’accordo di coalizione con il Ldp e ponendo fine al nostro rapporto”, ha dichiarato Tetsuo Saito, leader di Komeito, nel corso di una conferenza stampa. Il motivo della rottura? Ufficialmente l’incapacità di collaborare con il Ldp per risolvere questioni riguardanti la raccolta fondi e i finanziamenti politici. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Altro terremoto politico in Giappone: perché il Deep State nipponico ha scaricato Takaichi

