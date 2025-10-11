Altra sconfitta di misura per la Miwa a Cagliari
Tempo di lettura: 2 minuti La Miwa Energia Cestistica Benevento va ancora una volta vicinissima alla prima vittoria stagionale, sul campo dell’ Esperia Cagliari. In una partita sempre punto a punto, i Boars hanno retto molto bene il confronto contro una grande squadra, la cui qualità è emersa tutta nel finale. Come anche nelle precedenti gare, la squadra di coach Parrillo ha offerto una prestazione corale convincente, a cui è mancato davvero poco per portare a casa i due punti. Inizio contratto per i Boars, che vanno sotto di cinque dopo poche battute di gioco. La reazione della Miwa, però, non si fa attendere: prima la tripla di Murolo e poi i canestri realizzati da Di Febo e Giacomi portano i sanniti in vantaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
