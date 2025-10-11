Alticcio con la cocaina e senza assicurazione non si ferma all' alt dei carabinieri e scappa nei guai giovane

Non si sarebbe fermato all’alt intimato dai carabinieri e per questo motivo un ragazzo di 23 anni di Montesilvano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 ottobre quando i militari del nucleo operativo e radiomobile hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: alticcio - cocaina

