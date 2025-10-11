Alps Tour a Parma | vince Vecchi Fossa
Il 31enne emiliano al secondo successo stagionale ha guadagnato anche la promozione sul Challenge per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: alps - tour
Alps Tour, al via il Longwy Open in Francia: 25 italiani in gara
L'Alps Tour fa tappa a Parma. Romano e Vecchi Fossa sognano la promozione
Italian Pro Tour: Vecchi Fossa, Barcos e Franquet in vetta al Parma Alps Open. A un giro dal termine del torneo, in calendario anche sull’Alps Tour, il trio ha tre colpi di vantaggio. Al quarto posto Cristoni, al sesto Buchi, Grossi e Memeo. https://federgolf.it/news/ - X Vai su X
Italian Pro Tour: Vecchi Fossa, Barcos e Franquet in vetta al Parma Alps Open. A un giro dal termine del torneo, in calendario anche sull’Alps Tour, il trio ha tre colpi di vantaggio. Al quarto posto Cristoni, al sesto Buchi, Grossi e Memeo Trio al vertice con 132 (- - facebook.com Vai su Facebook
Alps Tour a Parma: vince Vecchi Fossa - Il 31enne emiliano al secondo successo stagionale ha guadagnato anche la promozione sul Challenge per il prossimo anno ... Riporta msn.com
Parma Alps Open 2025, vince Jacopo Vecchi Fossa - Secondo successo stagionale per Jacopo Vecchi Fossa: vincere il Parma Alps Open 2025 significa anche giocare sull'HotelPlannerTour 2026 ... Come scrive golfando.tgcom24.it