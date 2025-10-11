Alps Tour a Parma | vince Vecchi Fossa

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31enne emiliano al secondo successo stagionale ha guadagnato anche la promozione sul Challenge per il prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alps tour a parma vince vecchi fossa

© Gazzetta.it - Alps Tour a Parma: vince Vecchi Fossa

In questa notizia si parla di: alps - tour

Alps Tour, al via il Longwy Open in Francia: 25 italiani in gara

L'Alps Tour fa tappa a Parma. Romano e Vecchi Fossa sognano la promozione

alps tour parma vinceAlps Tour a Parma: vince Vecchi Fossa - Il 31enne emiliano al secondo successo stagionale ha guadagnato anche la promozione sul Challenge per il prossimo anno ... Riporta msn.com

alps tour parma vinceParma Alps Open 2025, vince Jacopo Vecchi Fossa - Secondo successo stagionale per Jacopo Vecchi Fossa: vincere il Parma Alps Open 2025 significa anche giocare sull'HotelPlannerTour 2026 ... Come scrive golfando.tgcom24.it

Cerca Video su questo argomento: Alps Tour Parma Vince