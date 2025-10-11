Almenno San Bartolomeo auto travolge un’anziano in bici | gravemente ferito

Almenno San Bartolomeo.  Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di sabato 11 ottobre, in seguito ad un incidente verificatosi in via Papa Giovanni XXIII, in prossimità dell’incrocio con strada della Regina. L’anziano stava percorrendo la strada in bicicletta quando, secondo le prime informazioni disponibili, starebbe stato travolto da un’auto in transito, cadendo rovinosamente a terra e rimediando diverse ferite. Per ricostruire l’accaduto sono all’opera i carabinieri della tenenza di Zogno, intervenuti insieme ad un’ambulanza, un’automedica: allertato anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

