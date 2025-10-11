Almanacco | Sabato 11 ottobre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L'11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano (il 285º negli anni bisestili). Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Giovanni XXIII, papa.Aforisma di OttobrePoi l’estate svanisce e passa, e arriva ottobre. Si fiuta l’umidità, si sente una chiarezza insospettabile. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
