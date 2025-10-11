almanacco del 11 10 2025

almanacco del giorno sabato 11 ottobre Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio oggi la chiesa celebra la memoria di san Giovanni XXIII papà e anche la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze istituita dalle Nazioni Unite sono nati oggi Eleanor Roosevelt amitabh non cusack noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi intanto salutiamo Fabrizio e poi Mirko Cristian Tantissimi auguri salutiamo Sara Nunzia Sabrina Emanuele anche Picchio così lo chiamiamo oggi salutiamo anche Picchio e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo in questo 11 ottobre del 1962 provvisamente a Roma proprio sotto il pontificato di Papa Giovanni XXIII il Concilio Vaticano II nel 1984 viene lanciato negli Stati Uniti lo space shuttle Challenger per l'ammissione con la prima con un equipaggio composto da 7 persone 2002 l'ex presidente statunitense Jimmy Carter vince il premio Nobel per la pace per i suoi decenni di sforzi volti a trovare soluzioni pacifiche confini internazionali mi fermo qui Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

