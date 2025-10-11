Alma pronta a vedersela con il Villa San Martino
L’Alma Fano affronta domani pomeriggio il Villa San Martino in una sorta di rivincita del doppio confronto in Coppa Italia che naturalmente acquista ben altro valore per gli obiettivi delle rispettive squadre. Infatti, pur trattandosi appena della 6a di campionato, la gara è importante per i granata impegnati a scalare la classifica verso il primo posto e ugualmente riveste peso per il Villa che intende mantenersi fuori da una bassa classifica che già inizia a farsi effervescente. Inoltre, il match ha un ulteriore rilievo in quanto contro la formazione pesarese si dovrebbe iniziare a vedere il vero volto del Fano, grazie al recupero di quasi tutti gli acciaccati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
