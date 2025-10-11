All’Ex Deposito di AFO6 si inaugura A volte basta una canzone Lucio Dalla Canzoni in mostra

Tarantini Time Quotidiano Sarà un inedito e suggestivo “concerto-vernissage” a inaugurare a Taranto la mostra  “A volte basta una canzone. Lucio Dalla Canzoni in mostra”, prodotta da  APS AFO6  e allestita nel nuovo spazio espositivo ‘ Ex Deposito ’. Si tratta della mostra pittorica e sonora ispirata a Lucio Dalla del pittore, urban e sound artist  Kotè, che, dopo il grande successo di pubblico ottenuto presso l’Archivio di Stato di Bologna, per la prima volta in assoluto sarà allestita in Puglia; la mostra è stata ideata e curata da  ArteViva Ets  con il patrocinio e il supporto della  Fondazione Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

