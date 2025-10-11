Allenamento Verona come sta proseguendo la preparazione in vista del Pisa? Le ultime

Calcionews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allenamento Verona: prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Pisa Prosegue a ritmi intensi l’allenamento del Verona in vista del prossimo impegno di campionato contro il Pisa. Dopo la sosta per le Nazionali, i gialloblù sono tornati a concentrarsi sul lavoro quotidiano allo Sporting Center Paradiso, con l’obiettivo di farsi trovare pronti per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

allenamento verona come sta proseguendo la preparazione in vista del pisa le ultime

© Calcionews24.com - Allenamento Verona, come sta proseguendo la preparazione in vista del Pisa? Le ultime

In questa notizia si parla di: allenamento - verona

Verona, rottura del crociato per Suslov in allenamento: il comunicato del club

Allenamento Juve, Conceicao si allena in gruppo mentre Miretti… Le ultime dalla Continassa in vista della sfida contro il Verona

Roma, vittoria a Nizza e notte a Trigoria: in mattinata il primo allenamento verso il Verona

Allenamento Verona, solo fisioterapia per Jankovic - Possesso palla, lavoro atletico e partitella per chi non ha giocato contro gli emiliani, allenamento ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Verona Sta Proseguendo