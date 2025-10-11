Allarme truffa sanitaria online | falsi solleciti di pagamento nella posta elettronica

Bresciatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima le email sospette, poi l'allerta collettiva. Centinaia di cittadini lombardi si sono visti recapitare nella casella di posta elettronica richieste di pagamento per presunti arretrati legati a visite, farmaci o esami medici. Missive dai toni perentori, inviate da quella che sembrava una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

