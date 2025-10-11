Allarme Milan | Saelemaekers lascia il ritiro con la Nazionale per infortunio

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera il Belgio di Rudi Garcia è sceso in campo contro la Macedonia del Nord: l'infortunio di Saelemaekers e il ritorno a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allarme milan saelemaekers lascia il ritiro con la nazionale per infortunio

© Pianetamilan.it - Allarme Milan: Saelemaekers lascia il ritiro con la Nazionale per infortunio

In questa notizia si parla di: allarme - milan

Acquisto con il botto, allarme Allegri: batosta Milan

Milan, Ordine: “Allegri prende appunti. Difesa qualche allarme. E in attacco …”

Serie A: il Napoli riparte dal solito McTominay Allarme Milan, serve un centravanti

allarme milan saelemaekers lasciaMilan-Napoli, le pagelle: Pulisic inventa, Saelemaekers incisivo - Le valutazione dei rossoneri di Allegri al termine del big match con i campioni d'Italia ... Scrive milano.cityrumors.it

Rinnovi Milan, Saelemaekers prima mossa - Il Milan ha riscoperto la duttilità di Alexis Saelemaekers, sempre titolare da quando è rientrato a Milanello in seguito ai due anni consecutivi in prestito. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Allarme Milan Saelemaekers Lascia