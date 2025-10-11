Allarme Mbappé infortunio con la Francia | a rischio la sfida contro la Juventus

Un gol, un assist (per Adrien Rabiot ), poi l’uscita dal campo malconcio. Kylian Mbappé è stato grande protagonista nella vittoria della Francia contro l’ Azerbaigian, 3 a 0 nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, ma ha subito un infortunio. Il talento transalpino è stato sostituito al minuto 83 ed è uscito visibilmente preoccupato in volto: ha accusato un problema alla caviglia destra. L’allarme è già scattato in casa Francia: il ct Didier Deschamps deve già fare a meno di Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué e Marcus Thuram, come sanno bene anche gli interisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

