Allarme Hacker | Il Crimson Collective Rivendica l’Accesso ai Server Nintendo Cosa Sappiamo Finora

Nintendo, da sempre una delle aziende più guardinghe e protettive dei propri segreti, potrebbe essere finita nel mirino dei cybercriminali. Secondo quanto riportato dalla piattaforma di cyber intelligence Hackamanac, il gruppo noto come Crimson Collective avrebbe fatto breccia nei server della compagnia, mettendo le mani su una quantità imprecisata di dati e contenuti riservati. Cosa è Successo Esattamente?. La notizia si basa su un report di Hackamanac, piattaforma che “traccia verificati e reali cyberattacchi”. Il Crimson Collective avrebbe condiviso in rete una cartella denominata “Nintendo topic files”, rivendicando di avere accesso a vari dati interni dell’azienda. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: allarme - hacker

Attacco hacker a Microsoft SharePoint: allarme globale su governi e aziende

ALLARME MINISTERO: FURTO DATI VIA EMAIL: rubati conti e privacy clonata I Disattiva questa opzione e ingabbia gli hacker

Allarme rosso nel cyberspazio italiano: la Pubblica Amministrazione nel mirino degli hacker. Un’ondata senza precedenti di attacchi DDoS e ransomware minaccia i servizi essenziali del Paese

Attacco hacker a un fornitore: Dolomiti Energia lancia l’allarme sui dati esfiltrati - facebook.com Vai su Facebook

Un gruppo #hacker rivendica l’attacco informatico che ha paralizzato i servizi fiscali in #Senegal e rilancia l’allarme sulla fragilità delle infrastrutture digitali in Africa. - X Vai su X

I file interni di Nintendo sarebbero stati compromessi in una nuova violazione di Crimson Collective - Il gruppo di hacker 'Crimson Collective' sostiene ora di aver violato Nintendo, pubblicando online elenchi di file interni. notebookcheck.it scrive

Nintendo sarebbe stata hackerata e molti dati sarebbero in mano al Crimson Collective - Nintendo tiene molto ai propri segreti e ai propri dati, ma pare che qualcuno sia riuscito a superare la sicurezza e ad accedere ai server della compagnia. Come scrive multiplayer.it