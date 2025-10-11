Allarme di Piantedosi | Indagini sulle proteste pro Pal presenti nostalgici della lotta armata

Manifestazioni pro Pal al vaglio per capire se esiste una regia dietro i disordini: questo quanto confermato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ospite alla Festa del Foglio, il titolare del Viminale è tornato sulle proteste pro Gaza e pro Flotilla che nelle ultime settimane hanno attraversato diverse città italiane, sfociando in violenti scontri tra agenti e manifestanti. "In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c'è una strategia o meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

