Alla Rocca la mostra dedicata a Hugo Pratt

Hugo Pratt da oggi in mostra alla Rocca Roveresca. Alle 18 il taglio del nastro: l’esposizione segna l’inizio di un importante percorso di celebrazione della figura e dell’opera di Hugo Pratt. Un viaggio immersivo tra la vita, le opere e le letture del padre di Corto Maltese. Nei sotterranei della Rocca Roveresca due sale espositive accoglieranno il pubblico in un’atmosfera d’altri tempi, tra mattoni e soffitti a volta, dove si potranno ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Pratt. Dal periodo dell’infanzia, vissuto a Venezia, passando per l’adolescenza in Etiopia durante la guerra, fino alle prime tavole a china e all’affermazione in Argentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla Rocca la mostra dedicata a Hugo Pratt

