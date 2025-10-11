Alla riscoperta di Turanda 5 appuntamenti di avvicinamento all' opera di Bazzini
Il Festival A due voci è lieto di segnalare alcune importanti iniziative musicali e di riflessione ideate ed organizzate dal Conservatorio “G. Verdi” di Como in occasione della messa in scena dell’opera Turanda di Antonio Bazzini.Turanda debuttò al Teatro alla Scala il 13 gennaio 1867 e dopo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Alla riscoperta di Turanda, 5 appuntamenti di avvicinamento al mondo musicale, teatrale e filosofico dell'opera di Bazzini
DOPO 150 ANNI TORNA IN SCENA LA "TURANDA" DI ANTONIO BAZZINI IL CAPOLAVORO RITROVATO ISPIRÒ LA "TURANDOT" DI PUCCINI Dopo oltre un #secolo e mezzo di silenzio, torna in scena #Turanda di Antonio #Bazzini, l'opera ispirata alla com
Un convegno per «Turanda», l'opera di Antonio Bazzini mai messa in scena a Brescia - In attesa della prima moderna dell'unica opera del bresciano Antonio Bazzini (1818 – 1897), oggi, mercoledì 1° ottobre alle ore 15 nel Salone Da Cemmo del Conservatorio ...