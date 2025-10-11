Alla Mediterranea presentate le opere in corsa per i premi Cosmos e Cosmos studenti | ecco quali

Reggiotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli scrittori finalisti dei premi Cosmos e Cosmos studenti hanno presentato le loro opere a una folta platea di ragazzi e ragazze, docenti, scienziati e addetti ai lavori provenienti da tutta Europa.Nella sala Quistelli dell’Università Mediterranea, si è celebrato uno dei momenti fondamentali. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

