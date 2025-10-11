Alla guida di una Jaguar rubata scappa dal posto di blocco e provoca un incidente in cui restano feriti due carabinieri | 22enne in carcere
Lo scorso maggio, alla guida di una Jaguar appena rubata a Senigallia (Ancona), era fuggito all'alt dei carabinieri, provocando un incidente in cui restarono feriti due carabinieri e che coinvolse anche un'altra auto con due persone a bordo. I militari, nonostante le lesioni riportate, riuscirono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
