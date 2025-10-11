Ha marciato a braccetto di Maurizio Landini in nome dell’antifascismo. Ha paragonato l’eccidio nazifascista di Stazzema con gli attacchi israeliani a Gaza. Ha benedetto la partenza della Flottilla, come sedicente rappresentante dell’Italia. Sempre con la fascia tricolore in bellissima vista. Silvia Salis, spumeggiante sindaca di Genova, è già l’anti Schlein, affannata segretaria del Pd. Sarà lei, giurano gli eterni volponi, la prossima candidata premier. Non c’è diritto civile o disuguaglianza per cui l’erede designata non si batta con tenacia. A movimentista, movimentista e mezzo. «Il centro contro la periferia, i ricchi contro i poveri, le imprese contro i lavoratori» spiegava con trasporto l’ex ministro Andrea Orlando, gran visir dei progressisti liguri. 🔗 Leggi su Panorama.it

Alla corte della Salis: tra nobili, manager e donatori eccellenti la nuova stella della sinistra prêt-à-porter