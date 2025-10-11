Alla biblioteca Bonincontro la presentazione del racconto di Mariangela Ramundi Il fantasma del Marrucino
La biblioteca Bonincontro, gestita da Chieti Solidale srl per conto del Comune di Chieti, ospiterà martedì 14 ottobre, alle ore 17 la presentazione di un racconto inedito di Mariangela Ramundi, già docente di Lettere all’istituto superiore “Luigi di Savoia” di Chieti, da sempre appassionata di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
