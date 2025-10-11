Alimenti non idonei al consumo | sequestrati tre quintali e mezzo di cibo in un market di via Paglia

Bergamo. Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, a seguito di una segnalazione della Polizia Locale di Bergamo, i veterinari e i tecnici del Dipartimento Veterinario dell’ATS di Bergamo sono intervenuti in un market etnico di via Paglia, dove sono state accertate gravi irregolarità di natura igienico–sanitaria e strutturale. Nel corso dell’ispezione, il personale del Dipartimento ha rilevato carenze significative nella tracciabilità ed etichettatura degli alimenti, è stata contestata l’esecuzione di lavorazioni e manipolazioni di alimenti di origine animale non autorizzate, svolte in locali non autorizzati e con attrezzature prive dei requisiti igienici minimi previsti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

