Alien – Pianeta Terra il produttore rivela quando verrà deciso il destino della seconda stagione

Cinefilos.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il produttore di AlienPianeta Terra David W. Zucker ha spiegato quando verrà deciso il destino della seconda stagione dopo l’intenso finale della prima. La prima stagione di Alien – Pianeta Terra   si è conclusa con importanti preparativi per la direzione che prenderà la serie nella seconda stagione. Neverland Island è ora sotto il controllo dei bambini, mentre Weyland-Yutani si avvicina a un accordo con Prodigy che inevitabilmente fallirà. Tuttavia, la Alien – Pianeta Terra – stagione 2 deve ancora essere confermata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

