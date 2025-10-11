Alien – Pianeta Terra il produttore rivela quando verrà deciso il destino della seconda stagione

Il produttore di Alien – Pianeta Terra David W. Zucker ha spiegato quando verrà deciso il destino della seconda stagione dopo l’intenso finale della prima. La prima stagione di Alien – Pianeta Terra si è conclusa con importanti preparativi per la direzione che prenderà la serie nella seconda stagione. Neverland Island è ora sotto il controllo dei bambini, mentre Weyland-Yutani si avvicina a un accordo con Prodigy che inevitabilmente fallirà. Tuttavia, la Alien – Pianeta Terra – stagione 2 deve ancora essere confermata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it