Alia chiude i contenitori Verso la raccolta differenziata Bisogna dotarsi dei nuovi kit
Da lunedì 13 ottobre Plures Alia avvierà a Pistoia la progressiva chiusura dei contenitori stradali nelle aree collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico, comprese tra i confini comunali con Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, fino alla SP17 a sud-ovest e alla SS719 a sud-est. L’intervento anticipa la successiva rimozione dei cassonetti e il completamento del nuovo sistema di raccolta differenziata. Questa fase del progetto di riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, promosso da Plures Alia in accordo con l’amministrazione comunale, segue l’attivazione — lo scorso 6 ottobre — del servizio di raccolta porta a porta per tutte le principali frazioni: carta e cartone; imballaggi in plastica, tetrapak, metalli e polistirolo; organico; residuo non differenziabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: alia - chiude
SPETTACOLO TEATRALE IN MEMORIA DI VALTER BRUGIOLO alias POPOFF Valter amava i riflettori, ma non per sé. Li accendeva sugli altri: sui bambini, sulla musica, sulle storie che valeva la pena raccontare. Perché credeva nel potere delle idee, nella fo - facebook.com Vai su Facebook
Firenze: chiusura temporanea dei contenitori stradali lungo i percorsi delle manifestazioni di domani - Plures Alia informa che, in occasione delle manifestazioni previste per la giornata di domani, 27 settembre, a Firenze, su indicazione della Questura e ... Segnala gonews.it