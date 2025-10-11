alia chiude i contenitori verso la raccolta differenziata bisogna dotarsi dei nuovi kit

Da lunedì 13 ottobre Plures Alia avvierà a Pistoia la progressiva chiusura dei contenitori stradali nelle aree collinari, pedemontane e montane a nord del centro storico, comprese tra i confini comunali con Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Marliana, fino alla SP17 a sud-ovest e alla SS719 a sud-est. L’intervento anticipa la successiva rimozione dei cassonetti e il completamento del nuovo sistema di raccolta differenziata. Questa fase del progetto di riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, promosso da Plures Alia in accordo con l’amministrazione comunale, segue l’attivazione — lo scorso 6 ottobre — del servizio di raccolta porta a porta per tutte le principali frazioni: carta e cartone; imballaggi in plastica, tetrapak, metalli e polistirolo; organico; residuo non differenziabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

