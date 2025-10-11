Algeria-Italia | ministro Agricoltura riceve Ad BF Spa Vecchioni

Il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale algerino, Yacine Mehdi Oualid, ha ricevuto oggi l’amministratore delegato del gruppo italiano BF Spa, Federico Vecchioni, accompagnato da una delegazione della filiale BF Algeria. L’incontro si è svolto nell’ambito del monitoraggio dei progressi del progetto agricolo strategico per la produzione di cereali e legumi nella wilaya di Timimoun, che copre una superficie di 36.000 ettari. L’iniziativa rientra tra le priorità del Piano Mattei, volto a promuovere partenariati sostenibili tra Italia e Paesi africani nei settori dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

