Algeria-Italia | ministro Agricoltura riceve Ad BF Spa Vecchioni

Ilgiornale.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale algerino, Yacine Mehdi Oualid, ha ricevuto oggi l’amministratore delegato del gruppo italiano BF Spa, Federico Vecchioni, accompagnato da una delegazione della filiale BF Algeria. L’incontro si è svolto nell’ambito del monitoraggio dei progressi del progetto agricolo strategico per la produzione di cereali e legumi nella wilaya di Timimoun, che copre una superficie di 36.000 ettari. L’iniziativa rientra tra le priorità del Piano Mattei, volto a promuovere partenariati sostenibili tra Italia e Paesi africani nei settori dell’agricoltura e della sicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

algeria italia ministro agricoltura riceve ad bf spa vecchioni

© Ilgiornale.it - Algeria-Italia: ministro Agricoltura riceve Ad BF Spa Vecchioni

In questa notizia si parla di: algeria - italia

Vertice Italia-Algeria, a Villa Pamphilj un partner interessante ma difficile

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

Energia e stabilità regionale, cosa c’è sul tavolo del vertice Italia-Algeria

algeria italia ministro agricolturaAlgeria-Italia: ministro Agricoltura riceve Ad BF Spa Vecchioni - Il ministro Oualid e l’AD di BF Spa Vecchioni lo definiscono un modello di cooperazione e innovazione ... Lo riporta ilgiornale.it

A Roma il vertice Italia-Algeria, Meloni accoglie Tebboune - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto il presidente algerino Abdelmadjid ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Algeria Italia Ministro Agricoltura