Alfredo Fico morto a 25 anni durante il Tso giudice propone risarcimento a famiglia

Il Tribunale Civile ha proposto all'Asl Napoli 1 di risarcire la famiglia di Alfredo Fico: il giovane sarebbe morto dopo una "carenza assistenziale" mentre era sottoposto a Tso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

alfredo fico morto 25Morto dopo Tso, giudice propone risarcimento alla famiglia - Una "carenza assistenziale" avrebbe ridotto almeno del 20% le chance di vita di Alfredo Fico, il giovane di 25 anni deceduto nell'aprile 2019, nell'ospedale del Mare di Napoli, dopo essere stato sedat ... Riporta ansa.it

