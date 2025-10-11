Alfredo Fico morto a 25 anni durante il Tso giudice propone risarcimento a famiglia
Il Tribunale Civile ha proposto all'Asl Napoli 1 di risarcire la famiglia di Alfredo Fico: il giovane sarebbe morto dopo una "carenza assistenziale" mentre era sottoposto a Tso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
