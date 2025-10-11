Alessandro Borghese parla del figlio che non ha mai conosciuto | ma perché? Cosa è successo?

Donnapop.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Borghese si confessa come mai prima d’ora: parla del figlio di 19 anni che non ha mai incontrato e spiega i motivi di questa lontananza, tra rispetto, responsabilità e tanto affetto a distanza. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Alessandro Borghese ha moglie e figli? Ecco chi sono Dietro il sorriso e la simpatia che lo contraddistinguono sul piccolo schermo, Alessandro Borghese nasconde anche un lato più intimo e riflessivo. Lo chef e conduttore, amato per programmi di successo come 4 Ristoranti e Celebrity Chef, ha deciso di aprirsi su un aspetto poco conosciuto della sua vita privata: la paternità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

alessandro borghese parla del figlio che non ha mai conosciuto ma perch233 cosa 232 successo

© Donnapop.it - Alessandro Borghese parla del figlio che non ha mai conosciuto: ma perché? Cosa è successo?

In questa notizia si parla di: alessandro - borghese

“Alessandro Borghese? Sì, è mio figlio ma…”: la confessione di Barbara Bouchet sul grande chef, solo adesso è venuto tutto fuori

Menù del ristorante di alessandro borghese: prezzi cacio e pepe e gnocchetti

Alessandro Borghese: età, famiglia, carriera e curiosità sul celebre chef italiano

alessandro borghese parla figlio''Non l’ho mai conosciuto'': Alessandro Borghese parla del figlio 19enne avuto da una precedente relazione - ''Non l’ho mai conosciuto'': Alessandro Borghese parla nuovamente del figlio 19enne avuto da una precedente relazione ... Scrive gossip.it

alessandro borghese parla figlioAlessandro Borghese parla del figlio "che non ho mai visto, errore di gioventù": fa il musicista, ha 19 anni - Alessandro Borghese è tornato a parlare del figlio 19enne mai conosciuto, attirando critiche sui social per averlo definito un "errore di gioventù" ... Lo riporta virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Borghese Parla Figlio