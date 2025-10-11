Alessandro Borghese parla del figlio che non ha mai conosciuto | ma perché? Cosa è successo?
Alessandro Borghese si confessa come mai prima d’ora: parla del figlio di 19 anni che non ha mai incontrato e spiega i motivi di questa lontananza, tra rispetto, responsabilità e tanto affetto a distanza. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Alessandro Borghese ha moglie e figli? Ecco chi sono Dietro il sorriso e la simpatia che lo contraddistinguono sul piccolo schermo, Alessandro Borghese nasconde anche un lato più intimo e riflessivo. Lo chef e conduttore, amato per programmi di successo come 4 Ristoranti e Celebrity Chef, ha deciso di aprirsi su un aspetto poco conosciuto della sua vita privata: la paternità. 🔗 Leggi su Donnapop.it
