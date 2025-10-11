‘Aldro’ la lettera dei residenti | Il ragazzo non era un esempio Il padre | Non abbiamo pace

?????? Ferrara, 11 ottobre 2025 – Sono le parole di un padre a raccontare meglio di chiunque altro lo strazio che si rinnova. Si chiama Lino Aldrovandi, 66 anni, ha perso un figlio. Federico Aldrovandi, studente, diciotto anni, ucciso da alcuni agenti della polizia il 25 settembre del 2005. Lino affida le sue parole ai Social. “E dopo ben vent’anni caro Federico mi è toccato ’aggiungere’ anche questo dalla pagina fb di Michele Dalai, autore del libro ’Aldro, storia di un orrore perbene’ che parla di te e di tanti personaggi di questa storia sempre più assurda e inqualificabile. Dai ancora fastidio quando ormai il mondo, istituzioni comprese, hanno capito ’quasi tutto’ di quello che accadde quella mattina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Aldro’, la lettera dei residenti: “Il ragazzo non era un esempio”. Il padre: “Non abbiamo pace”

In questa notizia si parla di: aldro - lettera

La lettera dei residenti a 20 anni dalla morte di Aldrovandi - facebook.com Vai su Facebook

«Federico Aldrovandi era un disadattato, non un esempio»: la lettera choc - X Vai su X

‘Aldro’, la lettera dei residenti: “Il ragazzo non era un esempio”. Il padre: “Non abbiamo pace” - Alcune famiglie della via dove venne ucciso scrivono a Dalai, autore di un libro su Federico. Secondo ilrestodelcarlino.it

Federico Aldrovandi, la lettera dei residenti della strada dove è stato ucciso: «Stanchi di essere attaccati, era un ragazzo disadattato e non è un esempio per i giovani» - Storia di un orrore perbene» ha pubblicato sui social una lettera ricevuta da chi vive nella zona dove Federico Aldrovandi venne ucciso da quattro poliziotti: «E ... Segnala msn.com