Inter News 24 Aldo Serena analizza la situazione della Nazionale Italiana a poche ore dal match contro l’Estonia, decisivo per la qualificazione al Mondiale 2026. Aldo Serena, ex attaccante e campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, parlando della Nazionale di Gattuso, a poche ore dal match che potrebbbe risultare decisivo per la qualificazione al Mondiale 2026, in particolare, della coppia d’attacco formata da Moise Kean e Matías Retegui. Serena ha analizzato le caratteristiche dei due attaccanti e il loro potenziale all’interno del gioco proposto dal tecnico azzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Aldo Serena spiega: «Kean e Retegui coppia d’attacco? Può funzionare. Assomigliano a loro due. In difesa…»