Albo d’oro Giro di Lombardia 2025 | Pogacar eguaglia Coppi di Nibali l’ultimo successo italiano

Tadej Pogacar ha firmato l’antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si sono mai viste, ha superato lo storico primato di Fausto Coppi con i quatro sigilli tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola con i trionfi al Tour de France, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi e agli Europei. Tadej Pogacar ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, entrando sempre di più nella storia del pedale internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

