Albo d’oro Giro di Lombardia 2025 | Pogacar eguaglia Coppi di Nibali l’ultimo successo italiano
Tadej Pogacar ha firmato l’antologico pokerissimo di vittorie consecutive al Giro di Lombardia: cinque affermazioni di fila nell’ultima Classica Monumento della stagione non si sono mai viste, ha superato lo storico primato di Fausto Coppi con i quatro sigilli tra il 1946 e il 1949. Dall’epopea del Campionissimo alle gesta del fuoriclasse sloveno, che oggi si è imposto con la maglia di Campione del Mondo e che ha completato una stagione da favola con i trionfi al Tour de France, al Giro delle Fiandre, alla Liegi-Bastogne-Liegi e agli Europei. Tadej Pogacar ha trionfato con oltre un minuto di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, entrando sempre di più nella storia del pedale internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: albo - giro
Guidetti e Marrazzo nell’albo d’oro del "Giro Podistico a Tappe delle Eolie"
Giro di Lombardia, l'albo d'oro: Pogacar punta il record di Coppi #SkySport - X Vai su X
Alcuni insegnanti sono speciali e ad accorgersene sono prima di tutto i bambini. Francesco è uno di questi e dall'uscita del suo primo albo illustrato ha conquistato, oltre ai suoi alunni, ha conquistato intere scolaresche portando in giro "Ci sono maestri, ci sono - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar trionfa ancora al Giro di Lombardia, quinto successo come Fausto Coppi - Giro di Lombardia 2025, l'ordine di arrivo: i risultati e la classifica finale. Scrive msn.com
Giro di Lombardia, la gara in diretta live - campione del mondo in carica insegue un record davvero storico: mai nessuno infatti ha vinto il Lombardia per cinque anni di fila. Segnala sport.sky.it