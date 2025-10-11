Alberto Tomba | Lavavo a mano le auto a Zurbriggen in albergo Ero il più giovane mi toccava farlo
Su Alberto Tomba sono stati rivelati altri divertenti aneddoti e retroscena della sua straordinaria avventura sportiva. Il primo lo ha raccontato lui stesso: "Ero il più giovane, mi toccava lavare le auto gratis a Pirmin.". Poi lo stesso Zurbriggen: "Una volta arrivò una sua supermacchina che fece una frenata pazzesca. Chi scese? Alberto, che non sapeva nulla di ciò che aveva appena fatto.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Secondo giorno de #ilfestivaldellosport di Trento, anche oggi una sfilata di campioni, da Alberto Tomba a Nadia Battocletti, da Jury Chechi a Cristian Zorzi e a tanti altri. 9-12 ottobre 2025 #AdrenalinaPura
Debordante, incontenibile, esagerato. Alberto Tomba non è stato solo un campione, ma un vero e proprio fenomeno nazionale che ha rivoluzionato lo sci e l'immaginario collettivo italiano. "La Bomba: Lo spettacolo di Alberto Tomba" di Giuseppe Pastore
Alberto Tomba: "Lavavo a mano le auto a Zurbriggen in albergo. Ero il più giovane, mi toccava farlo" - " Non ultimo Pirmin Zurbriggen già affermato sulle nevi mondiali nei primi anni '80 che Tomba "La Bomba" incrociò in carriera come in occasione ...
Tomba, che show con Antonio Rossi: "Mi sono ritirato troppo presto, potevo arrivare fino a 40 anni" - "Ho fatto seicento chilometri per vederlo", "Aspettavo questo giorno da dieci anni".